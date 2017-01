Hollies — Long Cool Woman

The Leaves — Go Away

John Mellencamp — Small Town

Melissa Ethridge — Come to My Window

The Shins — New Slang

The Jayhawks — Smile

Kinetix — People Start Hoppin’

U2 — Gloria

Warren Zevon — Ourselves to Know

The Eagles — Tequila Sunrise

lagniappe: Telekinesis — Please Ask for Help